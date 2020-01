Mega-Spitäler in Wuhan: Parken kann man schon mal

Chinas Vorhaben, innerhalb weniger Tage zwei große Spitäler in der stark betroffenen Stadt Wuhan für mit dem Coronavirus Infizierte aus dem Boden zu stampfen, nimmt rasant Gestalt an: Mit den Bauarbeiten am zweiten Gebäude wurde am Samstag begonnen. Die Fortschritte beim ersten Krankenhaus, an dem ebenfalls seit der Vorwoche gewerkt wird, sind schon deutlich zu sehen: Es soll in weniger als einer Woche fertiggestellt sein.