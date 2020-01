Jetzt geht in der SPÖ wieder Richtungsdebatte los

Die Richtung für die SPÖ stimmt - zumindest jene im Burgenland. Bei der Landtagswahl hat Hans Peter Doskozil am Sonntag einen haushohen Sieg eingefahren. Nun dürfte in der Partei wieder die Debatte losgehen, ob auch im Bund die Richtung stimmt - oder es nun an der Zeit ist, den Kurs von Doskozil zu übernehmen.