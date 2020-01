Salvini auf Sprungbrett zur ganzen Macht in Rom

Auf dem Weg zur Machtergreifung hat der Lega-Chef bereits seinen ehemaligen Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, regelrecht aufgesogen. Fällt jetzt auch die Sozialdemokratie in „ihrer“ Provinz Emilia-Romagna, dann kann die gegenwärtige schwache Anti-Salvini-Koalitionsregierung in Rom dem Druck nicht mehr lange standhalten. Erst vor wenigen Tagen reichte Luigi Di Maio seinen Rücktritt als Chef der italienischen Regierungspartei Fünf Sterne ein. Außenminister in der Regierung von Premier Giuseppe Conte will er aber vorerst bleiben.