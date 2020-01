Italien: Di Maio tritt als Fünf-Sterne-Chef zurück

Der Chef der italienischen Regierungspartei Fünf Sterne, Luigi Di Maio, hat am Mittwoch offiziell seinen Rücktritt eingereicht. „Eine Ära ist für die Fünf Sterne-Bewegung zu Ende gegangen“, sagte Di Maio bei einer Pressekonferenz vor Aktivisten und Parlamentariern seiner Partei in Rom. Außenminister in der Regierung von Premier Giuseppe Conte will er aber vorerst bleiben.