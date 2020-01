Warme Temperaturen: Schon jetzt lauern Zecken

Gegen Ende der Woche noch wärmer

Ein Kälteeinbruch sei so schnell jedenfalls nicht in Sicht, sagt Zimmermann: „Frühestens Mitte Februar, bis dahin ist es eher unwahrscheinlich.“ Kommende Woche sollen im Murtal und in Graz bis zu zehn Grad möglich sein. Am Mittwoch und Donnerstag soll es im Süden zweistellige Plusgrade geben, gegen Ende der Woche sogar in der Obersteiermark.