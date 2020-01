WK-Experten: „Geld verliert am Sparbuch Wert“

Niemand würde den Deal eingehen: „Geben Sie mir 100 Euro und ich gebe Ihnen in einem Jahr 98 Euro zurück“. Doch genau das passiert laut Tiroler WK-Experten am Sparbuch. „Leider schätzen viele Menschen das Risiko von Kapitalanlagen nach wie vor falsch ein“, weiß Spartenobmann Michael Posselt, der auch gewerblicher Vermögensberater ist. Während Aktienanlagen langfristig steigen würden, sinke der Geldwert am Sparbuch ständig. „Doch die verlorene Kaufkraft wird von den meisten Sparern negiert“, so Posselt.