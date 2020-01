Auf die Nachbarn ist Verlass

Er möchte sich für alles, was seine Nachbarn in einer schweren Zeit für ihn getan haben, bedanken: Fast ein Jahr lang musste Hermann Krainz im Krankenhaus betreut werden. Währenddessen erledigten Brigitte und Robert Brei, direkte Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in Bad Hofgastein, alles für ihn – angefangen vom Füttern seiner Katzen bis hin zu verschiedenen Botengängen. Das gibt ihm viel Sicherheit, entlastet die sorgenvolle Zeit ein wenig. „Sie haben auch meine Wohnung gelüftet und die Blumen gegossen“, schreibt Hermann Krainz und will seine Nachbarn für „Leser zeigen Herz“ nominieren. Krainz: „Mein Nachbar hat mir daheim dann auch jeden Tag das Abo-Essen vom Hotel gebracht.“ Mit einer Selbstverständlichkeit, die seines gleichen suche, meint er zufrieden. Nachbarn wie das Ehepaar Brei sind Goldes Wert. „Hoffentlich bekommen sie alles Gute, was sie für mich getan haben, auch einmal zurück. Vergelt’s Gott!“, weiß Krainz die funktionierende Nachbarschaftshilfe zu schätzen. Er musste gerade ein weiteres Mal ins Spital, die Nachbar sind für ihn da. Und sie teilen eine Eigenschaft mit so vielen Helden des Alltags: Vor den Vorhang wollen Sie eigentlich gar nicht, die Hilfe sei selbstverständlich. Man sollte trotzdem darüber reden...