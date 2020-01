Jessica Simpson: „War dabei, mich umzubringen“

Die blonden Haare strähnig, das Gesicht aufgedunsen, die einstige Traumfigur unter XXL-Kleidern verborgen. Die Fans konnten sehen, dass Jessica weit entfernt war vom Glamour und Sexappeal ihrer Karriere als Sängerin, Schauspielerin und Modeschöpferin. Nur sie selbst tat so, als ob sie sich dessen nicht bewusst war. Jetzt erklärte die 39-Jährige den Grund für ihr Schweigen: „Ich konnte nicht darüber reden, ohne die Wahrheit zu sagen. Ich bin eine schreckliche Lügnerin.“ In ihrer neuen Autobiografie „Open Book“ ist sie im wahrsten Sinne des Wortes wie ein offenes Buch und enthüllt: „Ich war dabei, mich mit all den Pillen und all dem Alkohol selbst umzubringen.“