Aus zwei Kabarettisten wird eine „Musikmaschin“

Herzlich willkommen auf der dunklen Seite der Schlagerwelt. Friede, Freude und Eierkuchen sucht man in den Songs von Vinz Binder, dem „verbitterten Mundart-Chansonnier“, und Bernie Wagner, dem „Hipster-Dauergrinser mit fragwürdigem Modegeschmack“, nämlich vergebens. Stattdessen ergründen sie in ihren „alternativen Schlagern“ die Abgründe von Familie, Nation und Zitronenschnitten - all das eben, was einen so traumatisieren kann.