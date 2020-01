Terry Jones, die Seele der Monty Pythons, ist tot

In den 70er-Jahren stellten die Monty Pythons mit ihrem anarchistischen Humor die Comedy-Welt auf den Kopf, danach gingen sie meist eigene Wege. Jahrzehntelang lernten Schüler Englisch mit ihren Kultfilmen. 2014 standen die älteren Herren zum letzten Mal zusammen auf der Bühne, allerdings ohne den inzwischen ebenfalls verstorbenen Graham Chapman. 2016 gab der am 1. Februar 1942 in Wales geborene Terry Jones dann bekannt, an einer Form von Demenz zu leiden, die zu fortschreitenden Sprachstörungen führe.