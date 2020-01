Verschärfung bei der Arbeitsvermittlung kommt

Asylberechtigte unter 25 „nicht so verwurzelt“

Schramböck verwies auch auf derzeit rund 10.000 Asylberechtigte unter 25 Jahren ohne Arbeit. Es sei sehr wichtig, diese in den Arbeitsprozess zu bringen. Da diese Gruppe an einem Ort „nicht so verwurzelt“ sein könne, böte es sich an, sich im Westen ein Leben mit Arbeit aufzubauen: „Es kann niemand sagen, es ist besser, in Wien arbeitslos zu sein, als sich im Westen ein Leben aufzubauen.“