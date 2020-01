Rezept der Woche: Feiner Jägertopf

Zubereitung: Getrocknete Pilze in 750 ml lauwarmen Wasser geben und 1 Stunde ziehen lassen. Inzwischen die frischen Pilze putzen, vierteln oder in dicke Scheiben schneiden. Schalotten abziehen, fein würfeln. Speck in feine Streifen schneiden. Im großen Topf 1 El Öl erhitzen. Schalotten und Speck darin leicht anbraten. Beides herausnehmen. 3 El Öl im Speckfett erhitzen, Pilze dazu geben und bei starker Hitze stark anbraten, mit Mehl und Kakaopulver stauben. Alles ca. 1 Minute unter Rühren anschwitzen. Obers einrühren. Eingeweichte Pilze mit Wasser fein pürieren und dazugeben. Lorbeer zugeben und unter Rühren 5-10 Minuten köcheln lassen. 200 ml Flüssigkeit herausnehmen, pürieren und wieder dazugeben. Spätzle einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.