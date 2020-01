Streit in Musikclub: Zwei Tote in San Antonio

Ein bisher noch unbekannter Täter hat am Sonntagabend in einem Musikclub in der US-Stadt San Antonio das Feuer eröffnet. Nach bisherigem Ermittlungsstand starben bei der tödlichen Auseinandersetzung mindestens zwei Menschen, fünf weitere wurden verletzt. Der Täter sei zwar noch auf der Flucht, Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe jedoch keine, sagte der örtliche Polizeichef William McManus: „Es war lediglich ein Streit in dem Club und jemand hat eine Waffe gezogen.“