Gefälschte Mails legen 600 Studenten-Accounts lahm

Helle Aufregung an der Universität Graz: Am Samstag wurde ein gefälschtes Mail in Umlauf gebracht, etwa 600 Studenten klickten auf einen darin enthaltenen Link - und wurden so Opfer der Cyber-Kriminellen. Die Accounts der Betroffenen sind nun gesperrt, Uni-Techniker arbeiten auf Hochtouren an der Behebung des Schadens.