Bulls auf der Zielgeraden nun vor Meister-Hürde

Das perfekte Reparatur-Spiel der Eisbullen! Nach dem Heim-2:3 gegen Graz rückte der Leader am Freitag mit dem 5:2 in Znaim an der EBEL-Spitze gleich wieder alles gerade. Dazu fiel mit den Caps der Verfolger um. „Wir starteten langsam, im dritten Drittel war das Team aber exzellent“, sah es Bulls-Trainer Matt McIlvane.