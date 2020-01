Skigebiet in Krise: Zwei Drittel der Lifte stehen

Tiefster Winter, perfekte Pisten, doch zwei Drittel der Lifte stehen still. Das Skigebiet Innerkrems steckt in der Krise, die Kritik an der Geschäftsführung wird lauter. Immer mehr Skifahrer kehren dem Skigebiet den Rücken! Bei einer Gesellschafterversammlung will man über neue Lösungen diskutieren.