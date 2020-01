SPÖ: Keine Krankenversicherung für Häftlinge

Am Donnerstag hat der Sozialausschuss die Frage diskutiert, wer für die Gesundheitsversorgung von Häftlingen in den heimischen Justizanstalten aufkommen soll. Dabei sprachen sich ÖVP und Grüne dafür aus, die Gesundheitsleistungen der Insassen an die Krankenkassen zu verrechnen. „Das ist unglaublich. Das ist die Aufgabe des Staates und nicht die der Krankenversicherten“, sagte dazu SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Es gehe dabei um 100 Millionen Euro jährlich.