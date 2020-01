„Ich bin das Opfer einer schrecklichen Intrige“

Sein Gesicht ist hochrot, ständig laufen Tränen aus seinen Augen, er hält einen Rosenkranz in den Händen: „Ich hab es nicht getan; ich hab doch nichts Böses getan“, schluchzt Karl S. (Name geändert) immer wieder. „Das Böse“, das der 62-Jährige meint: Die eigene Tochter bezichtigt ihn einer fürchterlichen Tat; sie behauptet, er habe - vermutlich über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg - abartige Handlungen an dem älteren ihrer zwei Kinder begangen.