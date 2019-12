Missbrauchsverdacht: Ex-Polizist (61) verhaftet

Habitzl zufolge wird gegen den 61-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs Minderjähriger, Missbrauchs des Autoritätsverhältnisses und pornografischer Darstellung Minderjähriger ermittelt. Bisher sei ein mögliches Opfer ausgeforscht worden. Weitere Details wurden von Habitzl nicht genannt. „Die Ermittlungen stehen noch am Anfang“, so der Sprecher der Anklagebehörde. Der Verdächtige sollte noch am Freitag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert werden. Die Verhängung der Untersuchungshaft wurde bereits beantragt.