Knie aufgeschlitzt: Horror-Verletzung in Italien

Lazio ist derzeit nicht zu schlagen. Weder in der Liga, wo man schon zum führenden Duo, Juve und Inter, aufschloss, noch im Cup. Im Achtelfinale gegen Zweitligist Cremonese entschied man schon nach 26 Minuten die Partie und zwar mit einem Tor, bei dem sich der gegnerische Torhüter, Michael Agazzi, eine Horror-Verletzung zuzog. Am Ende gewann Lazio 4:0, das Foul verursachte übrigens Francesco Renzetti, also ein Mitspieler des unglücklichen Torhüters. Trotz des aufgeschlitzten Knies wartet kein langer Ausfall auf den Torhüter. Gebrochen ist nämlich nichts.