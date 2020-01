Kogler erklärt: So kam es zur „Burger-Affäre“

Doppelmoral heißt der aktuelle Vorwurf gegen Kogler. So kursiert seit Dienstag ein undatiertes Bild des Politikers im Netz, das den Grünen in einem Lokal von McDonald’s zeigt - und das auch noch genüsslich in einen Burger beißend. Doch darf ein Anhänger einer Öko-Partei so etwas? Geht es nach einem ehemaligen BZÖ-Politiker, der das Bild verbreitete, oder nach einigen über den Vorfall offensichtlich echauffierten Kommentatoren, ist die Antwort eindeutig: Nein.