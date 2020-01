Kopfschütteln über Kogler-„Enthüllung“

Dass einigen Menschen in diesem Land die grüne Regierungsbeteiligung so gar nicht schmeckt, enthüllt das Posting eines ehemaligen BZÖ-Politikers auf Instagram. Es zeigt ein heimlich aufgenommenes Foto von Werner Kogler beim Essen in einer McDonald‘s-Filiale. Die Reaktionen fallen großteils negativ aus - aber nicht Kogler gegenüber.