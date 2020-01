Das große Feilschen um Wangs Skischaukel beginnt

Keine drei Monate nachdem die Pistenverpächter die Gaißauer Bergbahn GmbH in die Insolvenz schickten, startet heute, Mittwoch, am Landesgericht Salzburg das große Feilschen! Die erste Tagsatzung steht an: „33 Gläubiger haben 1,9 Millionen Euro an Forderungen eingebracht“, sagt Masseverwalter Wolfgang Hochsteger.