Hacker nehmen Firma mit Ransomware in Geiselhaft

Hacker haben den belgischen Webmaschinenhersteller Picanol mit einem Cyberangriff lahmgelegt und fordern Lösegeld. Rund 1500 Mitarbeiter mussten wegen höherer Gewalt an den belgischen Standorten in Kurzarbeit geschickt werden, an der Brüsseler Börse wurde der Handel mit Picanol-Anteilen am Dienstagvormittag ausgesetzt. Auf die Forderungen der Erpresser ging das Unternehmen mit Sitz in Ypern zunächst nicht ein.