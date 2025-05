Putin gibt zu: „Wir haben nicht genug Kartoffeln“

Auch in Belarus Kartoffelmangel

Doch auch in Belarus herrscht nicht gerade ein Kartoffelüberfluss: Berichten zufolge gebe es in Belarus seit Monaten Beschwerden darüber, dass die Kartoffeln eine schlechte Qualität hätten, schrieb die Zeitung „Moscow Times“. Außerdem sollen Kartoffeln in den Geschäften nur noch begrenzt erhältlich sein. Anfang Mai gab Lukaschenko dann zu, dass die Kartoffelknappheit zu einem Problem wurde. Vor wenigen Wochen wurden auch die staatlich festgelegten Gemüsepreise erhöht.