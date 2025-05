Österreicher schaffen Cut bei Austrian Alpine Open

Die heimischen Golf-Profis Matthias Schwab und Bernd Wiesberger haben bei der Austrian Alpine Open in Henndorf am Wallersee den Sprung ins Wochenende geschafft. Schwab spielte nach seiner Auftakt-68 am Freitag eine 69 und liegt mit 3 unter Par vorerst in den Top 30 und damit klar unter der Cutlinie. Wiesberger antwortete auf die misslungene 72 vom Vortag mit einer 67er-Runde, was 1 unter Par ergibt. Die Führung behielt zunächst weiter der Deutsche Marcel Schneider (11 unter).