Unter Fels gefangen im Bach: Frau rettet Ehemann

Kell Morris und seine Frau machten am Samstag in der Nähe des Godwin-Gletschers im Süden Alaskas eine Wanderung. An einer Stelle, an der Morris den losen Felsen auf dem nicht erschlossenen Weg nicht ausweichen konnte, passierte das Unglück: „Die ganze Seite rutschte unter mir weg“, zitierte die Zeitung „The Guardian“ den 61-Jährigen.