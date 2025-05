ÖFB-Frauen besiegen Schottland – jetzt fix Dritter

Hektische Schlussphase

Für die Führung benötigte es eine Standardsituation. Nach einem Schasching-Eckball köpfelte Hickelsberger-Füller am kurzen Eck ein und sorgte für große Erleichterung. Die 25-Jährige hätte nachlegen können, scheiterte aber zuerst an Alexander (77.). Noch gefährlicher war es in der 87. Minute, als sie nach einem Haken an der schottischen Torfrau schon vorbei war, dann den Ball aber nicht ins Tor brachte. Das hätte sich beinahe gerächt. Kirsty Howat überraschte Manuela Zinsberger beinahe mit einem Weitschuss an die Latte, die Champions-League-Siegerin war noch leicht dran (88.). Die müde wirkende ÖFB-Elf, in der Eileen Campbell spät ihr Comeback feierte, wankte in der Folge, brachte den Sieg aber über die Zeit.