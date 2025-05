Favoritinnen-Trio bei French Open souverän weiter

Drei der Favoritinnen der French Open haben ohne Satzverlust die ersten drei Runden des Sandplatz-Tennisturniers in Paris absolviert. Am Freitag gewann die vierfache Siegerin Iga Swiatek gegen die Rumänin Jaqueline Cristian 6:2,7:5, die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka besiegte die Serbin Olga Danilovic 6:2,6:3 und Olympiasiegerin Zheng Qinwen stieg mit einem 6:3,6:4 gegen die 18-jährige Kanadierin Victoria Mboko in die vierte Runde auf.