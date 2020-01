In der Steiermark herrscht wieder dicke Luft

Zu früh gefreut: Nachdem die Bilanz für 2019 in Sachen Feinstaub deutlich besser ausfiel als jene in den Jahren zuvor, hat sich das Blatt nun wieder gedreht. Seit 1. Jänner gab es in Graz schon acht Überschreitungstage, aber auch in Leibnitz, Hartberg oder etwa Knittelfeld leiden die Bewohner unter schlechter Luft.