Oscar-Chancen für Brad Pitt und Leonardo DiCaprio

Am Montagmorgen (Ortszeit) wurden in Los Angeles die Nominierungen für die diesjährige Oscarverleihung am 9. Februar bekannt gegeben. Nach seiner Auszeichnung bei den Golden Globes darf sich Brad Pitt nun auch Chancen auf einen der begehrten Goldjungen ausrechnen. Ebenfalls nominiert ist sein „Once Upon A Time ... In Hollywood“-Kollege Leonardo DiCaprio sowie „Judy“-Hauptdarstellerin Renee Zellweger. Todd Phillips düsteres Comicporträt „Joker“ mit Joaquin Phoenix in der Titelrolle setzte sich bei der Bekanntgabe der Nominierungen mit elf Nennungen knapp an die Spitze.