Südtirol: Das sagt die Mutter des Todeslenkers

Der Todeslenker, der mit fast zwei Promille am vergangenen Wochenende in eine Menschengruppe gerast war, war während seiner Aussage vor dem Landesgericht in Bozen zusammengebrochen, Befragungen mussten mehrmals abgebrochen werden. Stefan L. sitzt weiter in U-Haft, wird psychologisch betreut. Die Eltern des Todeslenkers sprachen knapp eine Woche nach dem Todesdrama erstmals mit der Zeitung „Dolomiten“ über die Ereignisse. „Eine Tragödie in diesem Ausmaß ist nicht in Worte zu fassen“, so die Mutter.