Mit diesem Audi tötete Alkolenker sieben Menschen

Nachdem ein 27-jähriger Alkolenker in Luttach in Südtirol in eine Touristengruppe gerast war und sieben junge Menschen getötet hatte, hat die italienische Polizei Fotos von dem Unfallwagen veröffentlicht. Der Heizungsinstallateur Stefan L. hatte 1,97 Promille, als er über seinen Audi TT die Kontrolle verlor. Er wartet im Gefängnis nun auf die Anhörung zu seiner Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 18 Jahre Haft.