Trends & wertvolle Tipps für die Traumhochzeit

Mehr als 4000 Paare geben sich pro Jahr in Tirol das Ja-Wort - Tendenz steigend. Viele träumen von einer großen Hochzeit. Im Schnitt sind 60 bis 80 Gäste dabei. „Das will gut organisiert sein“, weiß Hochzeitsplanerin Nikola Benkova. Gemeinsam mit Geschäftspartner Wolfgang Spee führt Benkova die Tanzschule „Di Classico“ in Innsbruck und bietet mittlerweile auch Hochzeitsplanung an.