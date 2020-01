Widerstand gegen Tierfutter-Firma im Mattigtal

Viel Staub wirbelt in Feldkirchen bei Mattighofen der Plan für eine Futtertrocknungsanlage auf. Projekt-Gegner sehen in der Anlieferung und Verarbeitung von 60.000 Tonnen Gras und Mais eine hohe Umwelt- und Gesundheitsbelastung. Der Ausstieg der Gemeinde aus dem Klimabündnis heizt die Debatte weiter an.