DAÖ kündigt Strache-Rückkehr auf Polit-Bühne an

Nachdem die Allianz für Österreich (DAÖ) am Donnerstag verkündet hatte, dass drei weitere Wiener FPÖ-Bezirksräte zur neuen Partei überlaufen werden, folgte am Freitag die nächste DAÖ-Ankündigung. Demnach wird der aus der FPÖ ausgeschlossene Heinz-Christan Strache, den die Allianz für Österreich gerne als Spitzenkandidat für die kommende Wahl in Wien in ihren Reihen begrüßen würde, am 23. Jänner in den Sofiensälen „auf die politische Bühne zurückkehren“. Auf die Frage, in welcher Funktion, antwortete Klubobmann Karl Baron: „Vorerst als Gastredner.“ Nähere Details zu Straches-Auftritt wollte der DAÖ-Gründer nicht verraten.