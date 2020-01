Balotelli rassistisch beschimpft: Stadionverbot!

Balotelli war am 3. November 2019 während des Serie-A-Spiels seines Vereins Brescia Calcio bei Hellas Verona rassistisch beleidigt worden. Der 38-Jährige darf Ansa zufolge zudem nicht mehr in die Fan-Zonen, wo sich die Anhänger von Verona auf ihrem Weg zum Bentegodi-Stadion für gewöhnlich treffen. Der 29-jährige Balotelli wurde in Italien als Kind ghanaischer Eltern geboren. Er ist bereits wiederholt Opfer von rassistischen Gesängen geworden. Erst kürzlich hatten Fans von Lazio Rom Balotelli während eines Spiels rassistisch beleidigt, der Klub muss nun 20.000 Euro Strafe zahlen.