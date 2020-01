Flick fordert Neuzugänge - das sind die Kandidaten

Süle, Coman, Martínez, Hernández, Gnabry und Kimmich (Gelbsperre) fallen zum Start in Berlin am 19. Jänner fix aus. Da sieht Flick die vorgegebenen Ziele- nämlich das Double und zumindest das Halbfinale in der Champions League in Gefahr. Doch wer kann den Bayern helfen?