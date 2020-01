Gregoritsch kommt bei Schalke an: Ein „Hammer-Typ“

Bei den Fans punktete „Gregerl“, der auch bei der „Krone“-Fußballerwahl jedes Jahr seine Unterstützer hat, ebenfalls schon voll. Im Schalker YouTube-Format „Ey sach ma!“ gab er als einen seiner drei größten Wünsche einen Derbysieg gegen Dortmund an, versprach dazu einen direkt verwandelten Freistoß gegen den BVB. Schon in seiner Zeit in Bochum war er häufiger Gast in der Veltins Arena: „Unglaublich geile Fans, geiles Stadion.“ Am meisten gefällt ihm im Ruhrpott die „Offenheit der Menschen“. „Hammer-Typ“ schrieb ein YouTube-User gleich in den Kommentaren. Ein anderer meinte: „Mega sympathisch, der Bursche.“ Ein dritter Fan hatte das Gefühl, „dass der richtig abgehen könnte“.