WSG-Tirol holt Ex-Düsseldorf-Verteidiger Soares

Die WSG Tirol hat mit Bruno Soares einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 31-jährige Brasilianer war beim Schlusslicht der Fußball-Bundesliga bereits beim Trainingsstart am Dienstag dabei, die Wattener bestätigten den Transfer am Tag darauf. Soares stand zuletzt in Malaysia beim Johor Darul Ta‘zim FC unter Vertrag und war nun ablösefrei zu haben.