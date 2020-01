Menschlicher Ken will nun zu Barbie werden

In zahllosen Schönheitsoperationen hat sich Rodrigo Alves zu einer menschlichen Ken-Puppe umgestalten lassen - nun will sich der Brite erneut verwandeln. Der 36-Jährige möchte nun wie Barbie aussehen. „Jahrelang habe ich versucht, als Mann zu leben. Ich habe mir ein künstliches Sixpack und künstliche Muskeln in meinen Armen einsetzen lassen, aber mich selbst belogen“, erklärte Alves der britischen Zeitung „The Mirror“.