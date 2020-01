Trump: „Ich will keinen Krieg mit dem Iran“

Einen Tag nach der gezielten Tötung des einflussreichen iranischen Generals Kassem Soleimani sowie des Vizechefs der Volksmobilisationseinheiten - vom Iran unterstützte Schiiten-Milizen im Irak - herrscht nun Verwirrung um mutmaßliche weitere Angriffe der US-Armee auf eine proiranische Miliz im Irak. Die Luftschläge sollen laut dem irakischen Fernsehen in der Nacht auf Samstag in Bagdad erfolgt sein. Doch sowohl die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition als auch die angegebene schiitische Miliz widersprachen den Darstellungen. Die Tötung Soleimanis hatte am Freitag international Befürchtungen vor einer Gewalteskalation in der Golfregion hervorgerufen. US-Präsident Donald Trump betonte unterdessen, dass er keinen Krieg mit dem Iran wolle. Auch wolle die US-Regierung keinen Regimewechsel in Teheran herbeiführen.