Nahost-Experte: „Kriegsgefahr unendlich gestiegen“

„Die Kriegsgefahr ist unendlich gestiegen“, sagt der Berliner Politologe und Nahost-Experte Hajo Funke nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA in der Nacht auf Freitag. Die Gesamtsituation sei dramatisch - und es liege an den nächsten Tagen und Monaten, um einen Krieg im Nahen Osten, der nicht kontrollierbar sei, zu vermeiden, warnt Funke. Vergeltungsschläge zahlreicher schiitischer Milizen, die vom Iran unterstützt werden, werden nun befürchtet. Die USA haben mittlerweile Tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten entsandt. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Freitag, es würden rund 3000 Soldaten in die Region geschickt.