Unbekannter attackierte 23-Jährigen in Kitzbühel

Einem 23-Jährigen sind in der Silvesternacht im Bereich des Restaurants bei der Hahnenkamm-Bergstation in Kitzbühel von einem Unbekannten unvermittelt fünf Faustschläge ins Gesicht versetzt worden. Der junge Mann ging zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Täter verließ daraufhin den Ort in Richtung Bergstation, um wieder ins Tal zu gelangen.