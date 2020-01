Autoknacker-Pärchen gab 15 Einbrüche zu

Zwischen Ende September und Mitte November kam es in Salzburg zu mehreren Pkw-Einbrüchen. Die Täter gingen immer gleich vor: Sie schlugen Seitenscheiben ein, stahlen dann Elektrogeräte, Bargeld und Bankomatkarten. Anschließend kauften sie sich mit den gestohlenen Karten an verschiedenen Automaten Zigaretten und Alkohol. Die Polizei beschaffte sich Videomaterial und nahm am 18. November schließlich das Pärchen (37, 42) fest.