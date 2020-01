Tourismus-Topf deckt das Minus der Festspiele ab

Die Rechnung geht nicht ganz auf. In einer Aussendung rühmt sich das Land Salzburg damit, im vergangenen Jahr 7,3 Millionen Euro aus dem Tourismusförderungsfonds (TFF) in mehr als 60 Projekte gesteckt zu haben. So flossen etwa 175.000 Euro in das neue Herkunftszertifikat „SalzburgerLand“, 20.000 Euro in die Erschließung der Heilwasserquellen in Abtenau und 15.000 Euro in den Trumer Triathlon. Bei diesen Beträgen bleiben die 7,3 Millionen in weiter Ferne.