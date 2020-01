VIDEO: Pöltl ließ es in Silvesternacht krachen

Die San Antonio Spurs sind mit einem Sieg ins neue Jahr gegangen. Sie bezwangen am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Golden State Warriors mit 117:113 nach Verlängerung. Jakob Pöltl steuerte vier Punkte, sieben Rebounds, vier Assists sowie einen blocked shot in 15:21 Minuten auf dem Parkett bei (siehe Video oben).