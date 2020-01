„Kämpfe auch mit 65 Jahren noch gegen Klimawandel“

„Es sind ja unsere Kinder und Enkel, die mit den Folgen dessen leben müssen, was wir heute tun oder unterlassen. Deshalb setze ich all meine Kraft dafür ein, dass Deutschland seinen Beitrag leistet - ökologisch, ökonomisch, sozial -, den Klimawandel in den Griff zu bekommen“, so die Regierungschefin in der Rede, die am Dienstagabend ausgestrahlt wird.