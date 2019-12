Tausende fliehen vor drohendem Feuer in Australien

Für Montag seien Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius, starke Winde aus wechselnden Richtungen und Gewitter zu erwarten, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit. Dadurch erhöhe sich die Brandgefahr in sieben der neun Bezirke des Bundesstaates extrem und bedrohe den Princes Highway, eine Hauptverkehrsader in der Region. „Heute wird eine Herausforderung für die Rettungsdienste und die Gemeinschaft sein“, sagte der Leiter der Behörde, Andrew Crisp, am Montag.