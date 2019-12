Japan: „Geisterschiff“ mit sieben Toten angespült

Wie die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ berichtete, wurden heuer bisher mindestens 156 mutmaßlich nordkoreanische Fischerboote an Japans Küste angespült oder in japanischen Gewässern aufgegriffen. Boote mit toten Besatzungsmitgliedern an Bord werden in den örtlichen Medien als „Geisterschiffe“ bezeichnet.